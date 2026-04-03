'The Boys', la serie que lidera los estrenos de Prime Video en abril de 2026

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Tras seis años de historia, Prime Video confirmó que el universo de The Boys llegará a su final en 2026 con el estreno de su quinta y última temporada. La serie seguirá a Billy Butcher, Hughie Campbell, Annie January (Starlight), Kimiko y Frenchie en su misión definitiva: acabar con Vought y con Homelander, interpretado por Antony Starr, en un cierre que promete elevar la tensión al máximo.
En este nuevo escenario, el Compuesto V ya circula en las calles y los Supers, liderados por Homelander, muestran una faceta cada vez más oscura. El grupo buscará frenar esta amenaza antes de que más personas resulten afectadas. Además, durante la CCXP Brasil se confirmó la fecha de estreno y se presentó el primer avance de esta última entrega.
Pero esta no es única producción que se suma al catálogo, sino que, además, más series y películas llegarán a lo largo de todo abril de 2026.
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