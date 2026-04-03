En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Exprofesora acusada de abuso a menores rompe en llanto cuando le niegan la fianza

Exprofesora acusada de abuso a menores rompe en llanto cuando le niegan la fianza

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido durante varios años e involucrarían a un estudiante que tenía 13 años al momento de los presuntos abusos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad