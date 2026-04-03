Exprofesora acusada de abuso a menores rompe en llanto cuando le niegan la fianza

Una exprofesora de secundaria en Nueva Jersey deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra por presunto abuso a un estudiante menor de edad. Se trata de Ashley Fisler, cuya solicitud de libertad bajo fianza fue rechazada por el tribunal al considerar que representa un posible riesgo para la comunidad.

La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada por videoconferencia, en la que la acusada reaccionó entre lágrimas al conocer el fallo. El juez William Ziegler explicó que la medida se sustenta en la existencia de pruebas suficientes, tanto directas como circunstanciales, que respaldan los cargos de agresión sexual agravada en primer grado.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido durante varios años e involucrarían a un estudiante que tenía entre 13 y 14 años al momento de los presuntos abusos. Las autoridades sostienen que Fisler habría mantenido encuentros íntimos con el menor en al menos seis ocasiones, además de sostener una comunicación constante mediante mensajes de contenido íntimo.

Uno de los elementos clave en el proceso es la evidencia recopilada por los investigadores. Según el expediente, existen cerca de 7.500 páginas de conversaciones que han sido descritas como “perturbadoras e incriminatorias”. Estos registros, de acuerdo con la acusación, reflejarían un patrón sostenido de manipulación y conducta inapropiada a lo largo del tiempo.



Fisler se enfrenta a 20 años de prisión si es declarada culpable del mayor de los cargos. La acusada, que dejó la docencia en el 2023, volverá a la corte el 14 de mayo.