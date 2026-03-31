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Blu Radio  / Judicial  / Judicializan a siete personas por millonario desvío de contratos del ICBF en La Guajira en 2019

Judicializan a siete personas por millonario desvío de contratos del ICBF en La Guajira en 2019

Según la Fiscalía, los exfuncionarios, en su calidad de supervisores contractuales, habrían aprobado actas de revisión y al menos doce pagos que contenían presuntos sobrecostos en favor de la empresa contratista.

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