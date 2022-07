Por esta razón Carolina Cruz rompió su relación con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque seperaron sus caminos después de 14 años de relación y tener dos hijos juntos: Matías y Salvador. Después de eso la pareja de celebridades estuvieron juntos en diferentes reuniones familiares, en especial en los cumpleaños de los pequeños.

Después de varios meses, Carolina Cruz decidió abrir su corazón y contar cuál fuera la razón para que esta larga relación llegara a su fin. En diálogo con el programa La Red , la presentadora de Día a Día reveló todos los detalles.

“Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo, porque además yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Y ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ‘¿qué quiero yo en mi vida?’. Son procesos que tenemos que vivir. Yo vivo pegada a Dios, a la Virgen. Soy una mujer creyente”, dijo Cruz durante su entrevista.

La noticia sorprendió a muchos, pues se especuló que las razones eran otras, a pesar de que ninguno de los dos decidió hablar antes del tema.

La presentadora dijo que aunque no se encuentran juntos, él siempre está ahí y "es un papá muy presente". Gracias a esto, según élla, cree que sus hijos están creciendo en un ambiente lleno de amor: "Tanto Lincoln como yo estamos ahí. Estoy feliz, plena”.

“A mí me escriben muchas mamás: ‘Caro, estoy mal con mi esposo, con mi pareja; o me separé y no lo he superado’... Cuando uno toma una decisión, no importa la sociedad, no importa si me casé y me voy a separar. Yo me fijo muy poco, siendo una figura pública, en lo que gente piensa de mí”, añadió.

Carolina Cruz aseguró estar tranquila y en un buen momento de su vida, pues se encuentra disfrutando el mejor trabajo que la vida le pudo dar: ser mamá.

Vea la entrevista de Carolina Cruz en La Red:

