¡Por ocultar un hijo! La razón por la que John Alex Castaño se separó de su esposa

En entrevista con La Red, el ‘rey del chupe’, John Alex Castaño, explicó las razones por las que se separó de su esposa hace más de dos años, en medio de numerosos rumores que le apuntaron a infidelidades.

Según el cantante de música popular, la razón de su separación fue únicamente el haber ocultado la existencia de un hijo.

“Yo me enteré de que nació Juan Manuel cuando tenía dos años, un día llamé a saludar y me contó la muchacha y me dijo que tenía un hijo mío. Me soltaron la pelota de una”, agregó Castaño.

Cinco años guardó el secreto de su hijo, pero, como el mismo John Alex Castaño confesó, no es posible ocultar la existencia de un pequeño, mucho menos a quien entonces era su esposa y mánager.

“Más fácil se cae un mentiroso que un cojo. El motivo de mi separación no fue mi nueva pareja, solamente que (Patricia, su exesposa) se dio cuenta que yo tenía un hijo, que no había contado la verdad. La vida da vueltas y en algún momento apareció, uno no puede negar que tiene un hijo ni darle la espalda, menos si es la misma cara suya”, explicó en La Red el artista.

