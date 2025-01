¿Por qué Feid estará en Bogotá el 30 de enero? Juanpis González, la razón

Revisar la industria musical en 2024 lleva a resaltar lo logrado por Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o 'Ferxxo', que alcanzó el top 10 de los más escuchados en todo el mundo en Spotify o su primer Latin Grammy por la canción 'Perro Negro' al lado de Bad Bunny, por poner algunos ejemplos, además de una gira que llenó seis fechas en Colombia.

Pero, ahora, volverá a Bogotá no por música, sino porque el famoso artista paisa se une a Riaño Producciones con el personaje Juanpis González para llevar a cabo una entrevista en el Movistar Arena de Bogotá, pero más allá del entretenimiento, buscan recaudar fondos para ayudar a los damnificados por la ola invernal en el departamento del Chocó en el 2024, específicamente en Boyacá, por lo tanto toda la boletería será donada con este fin.

"En este caso el 100 % de la boletería es netamente para la construcción de casas en el Chocó, entonces estamos entrando un poco en Bojayá, no, en muchos puntos hay casas o terrenos que no están escriturados, entonces estamos trabajando muy de la mano de Techo, que lleva haciendo un trabajo por más de 20 años en todo el territorio nacional, en Latinoamérica (...) En este caso, pues la idea nuestra es llegar al mayor número de casas, entendiendo que, en Bojayá, más de 88 familias perdieron absolutamente todo, cuando digo absolutamente todo es que los tres ríos que se desbordaron, se llevaron todo, todo, todo y hoy no tienen dónde dormir, dónde vivir, esto no sólo afecta el tema de un espacio, sino también el tema de sus cultivos, de un sostenimiento para las mismas familias, entonces digamos que cuando hay una emergencia en estos casos todo el mundo se moviliza, pero como esto fue en noviembre ya la gran mayoría de las personas se olvidaron de lo que pasó allí", explicó en diálogo con Blu Radio el comediante Alejandro Riaño, quien da vid a Juanpis González.

¿Por qué Feid y cuál será su aporte?

Riaño confesó que desde el primer momento buscaron hacer esta entrevista, que, aparte que todo el mundo la pedía, querían que sí o sí tuviese un fin benéfico. Confesó que primero el cantante le propuso hacerla en un barrio de Medellín y de forma gratuita. Pero entre toda la charla fue nació la propuesta del Movistar. Además, que una estrella de renombre no solo dará importancia al evento, sino que permitirá que llegue a muchas más personas.

"Dijo es si hacemos algo hagámoslo que sea donado, o sea, así fue cuando me reuní, al principio quería como una entrevista al aire libre para todo su barrio en Medellín, pero pues era un poco difícil y le dije no, eso es muy difícil, porque pues yo no soy un cantante y necesitamos silencio y necesitamos un sitio como cerrado donde nos oigan y podernos reír, entonces más bien le propongo hagamos esto por esta causa y bueno muchas reuniones mostrándole qué va a pasar con el recaudo, para dónde va, con quiénes estamos trabajando, cómo son las casas, ha estado muy interesado y muy pendiente la verdad, todo hay que decirlo y eso nos tiene también muy motivados, porque no sólo está ayudando con venir, sino también quiere mirar cómo puede movilizar más personas, para que puedan ayudar, conocen a mucha gente en el mundo que pueda ayudar a que esto cambie", contó.

Feid en Bogotá // Fotos: AFP y Movistar Arena.

¿Habrá algo diferente de esta entrevista a Feid?

No. Riaño explicó que será el mismo formato, obviamente adaptado al tamaño del lugar y con la participación de esta estrella mundial. Pero dijo que, probablemente, llegue otro artista invitado como sorpresa para una presentación al final, pero, hasta ahora, no han podido cerrarlo y espera que se dé para que todo el público también disfrute el 100 % del evento apoyando esta causa por el Chocó.

