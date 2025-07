¿Por qué hacerle un homenaje al campesino? Julián Daza y su mensaje al campo

Cuando se habla de géneros colombianos que exaltan la lucha y la resiliencia, la música popular se posiciona como una de las más representativas gracias a letras cargadas de historias reales y emotivas. Para Julián Daza, sus sencillos representan un nuevo comienzo tanto en lo profesional como en lo personal, y destacó el valor de compartir este proceso; sin embargo, él se ha destacado como un artista que ha sido capaz de reflexionar a sus seguidores con música, más allá de simplemente la invitación a bailar, sino a pensar más allá la vida.

“Yo soy un milagro de vida, yo en algún momento tuve muchas dificultades, dificultades económicas, pasé por una quiebra económica, una vez llegué a la casa y no encontré a mis hijos ni la madre de mis hijos, perdí el hogar o perdí un hogar, llegué a la casa también un día con ganas de no vivir más, de acabar con mi vida y Diosito me sacó de ahí y empecé yo a ver la vida con un enfoque diferente, entendí que la fama, el dinero y el poder no es lo que mueve en este país, ni ninguna parte del mundo, lo mueve es el amor lo mueven las buenas causas, las buenas prácticas y empecé yo desde mi nicho, desde mi música, desde mi oficina, desde mi empresa a aportar ese granito de arena a la sociedad”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Julián Daza le hace un homenaje al campesino colombiano

Hijo y nieto de campesinos, Daza tomó la decisión de agradecerle a sus raíces lo que lo ha forjado como artista, por eso, nació ‘Soy Campesino’, una canción en donde habla la resiliencia que desde el campo debe darse para cumplir hasta los sueños más imposibles.

La canción incluye frases tan poderosas como: “Y aunque me he caído, también me he parado, si a punta de fe y de trabajo fui criado”, líneas que, según Daza, resumen la historia de vida de millones de colombianos que, como él, han salido adelante a pesar de la adversidad.

"La sociedad nuestra ha estigmatizado mucho al campesino que, porque llegan empantanaditos, que, porque no se visten a la moda, porque se visten de manera diferente los estigmatizamos mucho y perdemos de ojo y perdemos de pronto de enfoque esa grandeza con la que ellos nacen, con la que nace un campesino, con la que nacemos los campesinos entonces decirles a todas esas personas, en las letras de la canción dice, ¿recuerdas que te decía ahorita? Aunque me he caído también me he parado porque a punta de fe de trabajo y aunque en el camino algunos me despreciaron, fueron muchos más los que amor me brindaron”, expresó.

Actualmente, Julián Daza celebra que su música ha llegado a lo más alto en Ecuador y prepara un nuevo junte musical, además de múltiples conciertos por Colombia y Latinoamérica. Pero más allá del éxito, el artista insiste en su misión: “Yo soy un instrumento de Dios, y cuando llegue el próximo mensaje, lo cantaré con todo el amor del mundo”.