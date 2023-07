¿Por qué ‘La Dea’ es tendencia? La separación de Rosalía y Rauw Alejandro tiene que ver

La relación entre unos de los artistas más influyentes del momento llegó a su fin. La española Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro dieron a conocer que terminaron la relación de más de tres años, en un noviazgo que parecía ser idílico. Y cuatro meses después de anunciar su matrimonio, el tema fue tendencia en redes, además de un particular numeral: 'La Dea'.

La infidelidad por parte del boricua parece ser la razón de la ruptura amorosa. Pese a que los cantantes están pasando por una etapa muy dolorosa y por un duelo sentimental, los memes alrededor de este tema no se hicieron esperar y se viralizaron en redes sociales. Además, porque una colombiana, al parecer, está involucrada en la separación de la pareja de artistas.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

¿Por qué la La Dea es tendencia en redes sociales?

La modelo que publicó la historia de infidelidad, Juliana García, contó a través de un hilo en su cuenta de Twitter la relación de la colombiana y por qué salió a relucir su nombre en la separación de los cantantes. En un juego de palabras se refirió a que la colombiana trabajaba con la de la DEA, dando a entender que la paisa trabaja para la Administración para el Control de Drogas.

Publicidad

Sin embargo, y como los mismos tuiteros lo corroboraron, la "DEA" sería una abreviación de "La De Abajo", haciendo alusión a sus partes íntimas.

"Lo que muchos no saben es que a punta de modelaje no pagan todos los viajes, carros, etc. También trabajan con la DEA. Y no precisamente cogiendo traqueticos", mencionó García en tono sarcástico y con un doble sentido.

Por esta razón, ‘La DEA’ se volvió tendencia. Los usuarios también criticaron a la modelo Valeria Duque, pues la paisa que estaría involucrada en una infidelidad con el cantante Rauw Alejandro.

Valeria Duque, modelo paisa. Foto: Instagram: @valeriaduqueh.

Publicidad



Tras conocerse la noticia de la separación, la cantante española publicó un mensaje a través de sus historias que podría estar relacionado con el fin de su relación. En las cortas palabras se puede leer en inglés: “Mi corazón es un archivo de cosas que he amado”.

Por su parte, ni el puertorriqueño ni la modelo paisa se han pronunciado sobre la supuesta infidelidad, pero, también, horas después de conocerse la separación de las estrellas musicales, a esta historia se le sumó un supuesto paseo con la cantante colombiana Shakira, las imágenes, por supuesto, le dan la vuelta al mundo del entretenimiento.

Cabe recordar que estos cantantes llevaron a cabo una colaboración en la exitosa canción 'Te felicito', la primera de una seguidilla de temas con los que la barranquillera reaccionó ante la separación con el español Gerard Piqué.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: