¿Por qué me hacen esto machi? Andrea Valdiri por robo de su celular en pleno show

Lo que sería una gran noche para la influenciadora Andrea Valdir i se convirtió en un tormento luego de que, en pleno lanzamiento de su nueva canción, le robaran su celular en una reconocida discoteca del sur de Barranquilla.

Una vez se conoció el hecho la empresaria se subió a la tarima y, con micrófono en mano, pidió que le devolvieran el celular, cosa que, para su desdicha, no sucedió. Los seguidores que se encontraban en el lugar empezaron a gritar "que se lo entreguen", pero fue en vano.

¿Por qué me hacen esto machi? Yo estaba subiéndoles videos", dijo acongojada Valdiri.

Pese al incidente, la también bailarina Andrea Valdiri decidió seguir con el show y agradeció, vía redes sociales, la asistencia de quienes la apoyaron.

"No recuperé mi celular, pero me fui feliz. Gracias por acompañarme en este día y porque siempre me apoyan, los amo mucho mi gente", fue el mensaje que dejó Andrea en su cuenta de Instagram.

Vea en video la reacción de Andrea y su publico: