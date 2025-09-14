Premios Emmys 2025: transmisión EN VIVO con alfombra roja y ganadores

El éxito de ciencia ficción "Severance", el drama médico "The Pitt" y la estremecedora "Adolescencia" se perfilan como favoritas a liderar la lucha por los premios Emmy, cuyas nominaciones serán anunciadas el martes.

Los candidatos a la 77ª edición de los llamados Óscar de la televisión serán revelados en una transmisión en vivo a las 8H30 locales (15H30 GMT).



A continuación, cinco puntos a los que prestar atención:



Drama laboral vs. hospitalario

No faltan opciones en la categoría dramática, opinan los entendidos.

Se espera que "Severance", la serie de Apple TV+ que aborda un concepto extremo de separación de la vida personal de la laboral, esté entre los finalistas.

"Es realmente un gran programa que tendrá muchas nominaciones", opinó Pete Hammond, columnista de la publicación especializada Deadline.

"Es más fuerte de lo que era", agregó el también crítico de cine quien ve a su protagonista, Adam Scott como apuesta segura a mejor actor dramático.

Por otro lado está "The Pitt", la ventana que HBO Max abrió a los frenéticos vaivenes de un equipo médico de un hospital de Pittsburgh, que ha conquistado a la crítica y a la audiencia.

"¡Es 'ER' en esteroides!", comentó Hammond, que ve además a su figura central, Noah Wyle, entre los nominados a mejor actor.

Pero es un campo minado.

Se espera que Gary Oldman, protagonista de "Caballos lentos", el drama de espionaje de Apple TV+, entre en la pelea, así como Pedro Pascal, por su rol en la adaptación del videojuego "The Last of Us" de HBO.

En las categorías de reparto, las miradas están puestas en el elenco de "The White Lotus".



"Hacks" vs. "El oso"

En comedia, "Hacks" y "El oso" parecen destinadas a medirse de nuevo frente a frente.

Aunque la viñeta culinaria protagonizada por Jeremy Allen White llega con su temporada menos exitosa ante la crítica, su estrategia de lanzamiento podría influenciar el voto de la Academia de la Televisión.

Sería una revancha frente a "Hacks" de HBO Max, que el año pasado se llevó la estatuilla a mejor comedia, y le dio a su protagonista, Jean Smart, su tercer Emmy por encarnar a una diva de la televisión que choca constantemente con su joven asistente.

Una cara nueva sería "The Studio", la sátira de Apple TV+ escrita y protagonizada por Seth Rogen que destroza a la industria y de la que se espera cautive a los votantes precisamente por mostrar su día a día.



¿"Adolescencia" imbatible?

"Adolescencia", el éxito dramático escrito y protagonizado por Stephen Graham, debe reinar el martes, prevé Hammond.

"Es casi seguro que tendrá nominaciones de todo tipo, pero también que al final gane. No veo qué pueda surgir y derrotarla en la categoría de miniseries", comentó a propósito de la producción de Netflix sobre una familia que enfrenta una acusación de homicidio contra su hijo adolescente.

Con cuatro episodios, "Adolescencia" cautivó audiencias globalmente no sólo por su temática, sino por haber sido filmada en toma continua, sin cortes de cámara.

Otra apuesta de Netflix que los entendidos esperan ver en las cinco miniseries finalistas es "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", que presentó el mediático caso judicial a una nueva generación que ahora aboga por la liberación de los hermanos acusados de matar a sus padres.

Con un elenco estelar liderado por Cate Blanchett y Kevin Kline, "Disclaimer", del mexicano Alfonso Cuarón, es una de las esperanzas de Apple TV+ en la categoría.



¿Apple TV+ al frente?

No sorprende el dominio casi absoluto de las plataformas de streaming en la premiación más importante de la televisión, pero con su más reciente cuadro de programación, este año Apple TV+ puede arrasar en las nominaciones.

"Normalmente vemos a HBO y Netflix al frente", dijo Hammond. Pero "realmente parece que será un muy buen día para Apple (...) Creo que tendrán su mejor año en materia de nominaciones".



Recta final

Harvey Guillén ("What We Do in the Shadows") y Brenda Song ("The Last Showgirl") anunciarán las nominaciones el martes.

A partir de entonces, los miembros de la Academia de la Televisión estadounidense podrán ponerse al día y elegir a sus favoritos en la ronda final de la votación en agosto.

La 77a gala de los Emmys el 14 de septiembre será presentada por el comediante Nate Bargatze.