¿Problemas en el paraíso? Greeicy Rendón da quejas sobre Mike Bahia en la intimidad

Greeicy Rendon publicó unas historias en su cuenta oficial de Instagram donde jocosamente se queja de la falta de caballerosidad de su novio Mike bahía tras no apagarle la luz de su habitación.



En los videos se ve como la cantante caleña le pide a su novio apagar la luz de su lampara, ya que no la alcanza, sin embargo, no obtiene respuesta de Mike.



“Tu ya dejaste de enamorarme cada día”, exclamó Greeicy. “Eso te pasa por falta de caballerosidad”, añadió.



Publicidad

Vea algunas publicaciones de esta bella pareja:



Publicidad