Programa infantil que fue famoso en Colombia regresa en 2025 por Prime Video

En los 2000s desde Chile un programa logró enamorar a millones de niños en Latinoamérica, por supuesto, muchos de ellos eran colombiano que disfrutaban de las divertidas ocurrencias de sus personajes y sus canciones que, a parte de ser divertidas, daban mensajes para la educación de los menores.

Y es que '31 Minutos' fue un éxito internacional. El noticiera chileno conducido por marioneta logró dejar lindos recuerdos en millones de infancias que, día a día, esperaban con ansias un episodio de esta producción. Pero que, una vez más, volverá para devolverle esa niñez a todos esos adultos que en alguno momento crecieron viendo el producto.

Este programa fue muy famoso en Colombia, tanto así que tuvieron dos conciertos con lleno total hace algunos años en donde cantaron todas sus reconocidas canciones de la serie.

'31 Minutos' // Foto: 31 Minutos

'31 Minutos' tendrá película en 2025

Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, confirmó que, en 2025, estrenará la película de '31 Minutos', este famoso noticiero chileno conducido por 'Tulio Triviño' para traer de regreso la infancia de millones. Pero esta estará ambientada en una época navideña en donde todos los protagonistas se volverán a juntar en una misión.

