Joven chilena agredió a conductor por ser venezolano: "Te golpeo las veces que quiera"

El reciente caso de xenofobia y agresión sufrido por Deivis Agüero, un conductor venezolano en Santiago de Chile , ha captado la atención de la opinión pública y los medios de comunicación. Durante la agresión, el hombre manifestó que sintió "miedo por su vida" cuando su agresora, una mujer chilena, lo amenazó con tener un "fierro" (arma blanca).

Según Crónicas de Chile, durante el recorrido en su vehículo, Agüero fue objeto de insultos por su nacionalidad y sufrió un ataque físico. "No pensé que esa niña me fuese a decir eso", comenta Agüero, señalando su asombro ante la violencia desatada por la mujer. "Yo me porté como tenía que ser y seguí mi ruta. No esperé la bofetada, jamás y nunca pensé que fuera a darme un golpe", añadió al medio.

Desde las afueras de la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), el conductor presentó una denuncia formal por la agresión verbal y física sufrida. Este incidente es particularmente impactante para Agüero, quien lleva viviendo cinco años en Chile.

Él enfatiza que "nunca había sufrido problemas de xenofobia," según sus declaraciones a Crónicas de Chile. Hasta este momento, asegura que no había experimentado situaciones similares, destacando lo incómodo que es estar involucrado en este tipo de confrontaciones.

Publicidad

El origen del conflicto se remonta a un servicio de transporte solicitado a través de una aplicación móvil. La pasajera, al descubrir que el conductor era inmigrante venezolano, comenzó a insultar. La situación rápidamente escaló, culminando en agresiones físicas y amenazas. Además, lo acusó injustamente de acoso sexual después de que él le pidiera que ocupara el asiento delantero, una práctica común para equilibrio y seguridad en algunos trayectos urbanos.

La experiencia traumática llevó a Agüero a exhortar a otros migrantes venezolanos a denunciar cualquier acto de xenofobia. Según relató a Crónicas de Chile, durante el trayecto solo pensaba en "llegar rápido," temiendo que a su llegada la esperara alguien, ya que "ella estaba hablando con alguien".

Publicidad

A pesar del ataque, Agüero asegura que esta es la primera vez que enfrenta este nivel de hostilidad. Él explicó que la pasajera pagó el viaje completo, pero el impacto emocional y el temor derivado del suceso trascienden cualquier compensación económica.