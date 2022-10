Qué es de la vida del protagonista de ‘Obedece a la Morsa’, a 10 años del video

El popular video ‘Obedece a la Morsa’, que se hizo viral hace 10 años a través de teléfonos móviles, aterrorizó a más de un adolescente que veía el particular baile de su protagonista y la macabra canción infantil que suena de fondo.



Aunque el video se hizo viral, muchos no conocen la historia detrás de quien protagoniza el particular video. Sandie Crisp es el nombre actual de la persona que protagoniza el clip, que en realidad no es de terror o de misterio.



Al parecer, Crisp estaba bailando tap con una sombrilla y el video se filtró en Internet, siendo objeto del montaje que se conoce hasta ahora.



El nombre real de Sandie Crisp es Johnnie Baima y nació en 1960 en Estados Unidos, y habría vivido en orfanatos durante su infancia donde habría sido abusado sexualmente.



Muchos internautas pensaron que el aspecto físico de Sandie Crisp se debía a un caso grave de anorexia, varias entrevistas a medios internacionales habrían revelado que la artista es polio.