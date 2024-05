¿Qué es un nepo baby y por qué le dicen así a North, la hija de Kim Kardashian?

En un evento lleno de famosos de Hollywood, North West, la hija de Kim Kardashian, debutó en vivo como cantante en el musical basado en El Rey León.

Interpretando la canción 'I Just Can't Wait To Be King', North salió al escenario, pero no sin generar una ola de reacciones en las redes sociales.

Las críticas no se hicieron esperar, y el término 'nepo baby' rápidamente se volvió tendencia.

¿Qué es 'nepo baby'?



Este término, que hace referencia a los hijos de celebridades que se benefician de la fama y las conexiones de sus padres, fue utilizado por muchos para cuestionar el talento y mérito de North en comparación con otros artistas.

Un "nepo baby" (abreviatura de "nepotism baby", que significa "bebé del nepotismo") es un término en inglés que se utiliza para describir a una persona que ha alcanzado el éxito o la fama en una industria en particular, principalmente en el entretenimiento, la moda y las artes, debido a las conexiones familiares o la influencia de sus padres o parientes, en lugar de su propio talento o mérito.

BLU Radio. Kim Kardashian y su hija North West. Foto: Instagram Kim Kardashian

El término se utiliza a menudo con un tono despectivo, ya que implica que estos individuos no han tenido que trabajar tan duro o superar los mismos obstáculos que aquellos que no tienen conexiones familiares en la industria.

Además, se considera que el nepotismo crea una barrera desigual para el acceso y la competencia, perpetuando la exclusividad y la falta de oportunidades para aquellos que no provienen de familias con poder o influencia.