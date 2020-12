No activar

"Que me suelte ya, dejen de pautar con mi nombre": la indirecta de 'La Liendra' a su ex Luisa Castro Ante la supuesta relación sentimental entre 'La Liendra' y 'Dani Duke', la exnovia del influenciador, Luisa Castro se pronunció sobre este tema en redes sociales y afirmó que "las amigas no existen".