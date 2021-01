“Qué retaguardia mi amor”, le dicen a Kimberly Reyes tras posar con diminuta tanga

La actriz Kimberly Reyes nuevamente dejó a todos sus seguidores con la boca abierta tras compartir una fotografía en la que dejó al descubierto su grande cola.

En la imagen se puede ver a la actriz posando de espaldas, donde luce un pequeño bikini de color negro, gafas y tiene el cabello suelto, pero lo que llamó la atención fue que Reyes mostró sus tonificados glúteos.

“Pies sucios + pelo desordenado = momentos felices”, fue el mensaje que acompañó la sensual fotografía.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos de sus amigos y seguidores no dudaron en halagar su espectacular cuerpo. La foto logró obtener más de 260 mil 'me gusta'.

“No creo que te miren el cabello, en esta foto llama la atención algo más, “La Jennifer López colombiana”, “Qué mujer tan hermosa y qué cuerpazo”, “Necesito que mi cola se vea así”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.

A continuación mire la sensual fotografía de Kimberly Reyes: