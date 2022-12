Que sus oídos lo comprueben: estas son las 20 canciones más pegajosas del mundo

Un grupo de investigadores de la Universidad Saint Andrews en Escocia (Reino Unido) ha desarrollado una fórmula matemática para explicar por qué hay canciones que con solo escucharlas una vez, incluso solo una parte, quedan dando vueltas en la cabeza horas y horas.

Según los investigadores, son cinco los aspectos por los cuales una canción es pegadiza.

“La potencia melódica, la percepción del oyente respecto a la melodía, si es predecible o no, si contiene elementos imprevistos y si se produce o no repetición rítmica”, explica el estudio.

La suma de todos los elementos previamente mencionados dirá si una canción se quedará pegada en la mente de quien la escucha.

Las 20 canciones más pegadizas:

Las otras 10 son:

Gangnam Style - Psy

Never gonna give you up - Rick Astley

Don't stop believin' - Journey

Uptown funk - Bruno Mars and Mark Ronson

Shake it off - Taylor Swift

Beat it - Michael Jackson

Ruby - Kaiser Chiefs

The Time Warp - The Rocky Horror show

About the bass - Meghan Trainer

Karma Chameleon - Culture Club