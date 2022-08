'Quico' dice que Chespirito pudo morir antes de la fecha que anunció Florinda Meza y revive polémica

Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' fue el hombre que marcó la infancia de millones de personas en Latinoamérica, que gracias a sus programas estelares 'Chavo' y 'Chapulin Colorado' sigue siendo un ícono de la televisión mexicana.

Florinda Meza anunció en el 2014 que la muerte del 'Chavo' se dio el 28 de noviembre; sin embargo, los fans del actor crearon sus propias teorías del fallecimiento, pues les pareció curioso el evento que se hizo en su honor, de tanta magnitud, y, sobre todo, porque fue un día para otro.

Ahora, el actor Carlos Villagarán, quien interpretó a Quico, revivió la polémica detrás de la muerte de Chespirito. El mexicano en exclusiva con el programa “La divina noche”, dejó pensativo a varios al revivir la polémica, púes según él, cree que Florinda Meza anunció la muerte de su amigo mucho tiempo después.

"Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa San Ángel y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, pero resulta que me doy cuenta de que Roberto –Chespirito- no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda –Meza, les dijo: ‘aguántamelo’, porque no te explicas, por ejemplo, que al otro día le hacen un homenaje en el estadio Azteca y salen miles de trajes de “El chavo del 8? y del “Chapulín colorado”, ¿A qué hora los hicieron?”, expresó el actor.

Además, lo curioso del relate de 'Quico' es que cuando llegó al ataúd "no había nada" y todo tenía como fin que no "se cayera el programa", por lo que planearon todo para que pudiera tener la despedida que tuvo.

Cabe recordar que la muerte de Roberto Gómez Bolaños llevó a México y gran parte de Latinoamérica a rendirle un homenaje histórico. Tan solo en el país azteca se habilitó el estadio principal de la capital del país.

