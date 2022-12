¿Quién reinará en los Grammy? Rosalía, Billie Eilish y Lana del Rey van por todo

Los Grammy, aquellos gramófonos dorados que cada año reconocen a lo mejor de la música, se entregan este domingo en Los Ángeles, con una edición en la que los jóvenes y los trabajos con firma de mujer prometen triunfar y, en algunos casos -como Rosalía y Billie Eilish-, hacer historia.

Entre las favoritas destacan la española Rosalía, que está a las puertas de ser la primera cantante que graba en español premiada como mejor nuevo artista, eso si se lo permite la joven de 18 años Billie Eilish, que podría ser la ganadora al álbum del año más joven de estos premios, aunque Lana del Rey, con su aclamado ‘Norman Fucking Rockwell’. y la exitosa Ariana Grande no se lo pondrán fácil.

Publicidad

Siempre polémicos y analizados con lupa, en esta 62 edición los Grammy demostraron un nuevo rumbo con su selección de los mejores trabajos de la temporada tras recibir críticas de tener inclinaciones conservadoras o un gusto "excesivamente blanco". Ahora toca comprobar cómo votaron los miembros de la Academia de la Grabación.

¿Quién triunfará en estos nuevos Grammy?

La artista que parte con más nominaciones es Lizzo, con ocho candidaturas. Quizás algo más desconocida que sus competidores en los mercados latino y europeo, Lizzo es una cantante y rapera estadounidense que alcanzó gran repercusión con su último disco "Cuz I Love You", del que sobresalen himnos del final de década como "Juice".

Publicidad

Aunque no sería la primera vez que un favorito a unos premios pierde frente a competidores con menos menciones, pero trabajos más sólidos. Este año podría ser el caso, más aún cuando las apuestas apuntan a Billie Eilish, quien ha revolucionado el mercado con "When We Fall Sleep, Where Do We Go?".

A sus 18 años recién cumplidos, Eilish ha publicado un álbum que ha difuminado por completo la línea entre lo independiente y comercial, ha despertado un fenómeno global y ya ha hecho historia como la persona más joven en estar nominada a las cuatro categorías principales: álbum del año, canción del año, grabación del año (estas dos por "Bad Guy") y mejor nuevo artista.

Publicidad

El debut sorprendente de Eilish vs. la sólida carrera de Lana del Rey

Frente al caso de Eilish contrasta la otra gran baza de la noche, Lana del Rey.

Con un debut, "Born to Die" (2012), que marcó una referencia en la historia musical reciente y seis discos en menos de diez años aplaudidos por la crítica, la cantante logró ser candidata al álbum del año por "Norman Fucking Rockwell", un trabajo que ha liderado la mayoría de listas de lo mejor de la temporada y llevado a varias publicaciones a situar a Lana entre las compositoras más respetadas de esta era.

La victoria de Lana del Rey podría repetir el escenario del año pasado, en el que una artista dedicada a los álbumes, pero desconocida en el mercado de consumo rápido, como Kacey Musgraves, se llevó el preciado galardón con el valorado "Golden Hour", frente a estrellas del nivel de Drake o Cardi B.

Publicidad

Este año la diferencia es que hay una estrella, Ariana Grande, que reúne la popularidad y el respeto de los más exigentes. Su "Thank u, next" ha sido un disco definitorio de la época, con letras que replican mensajes de texto, sonidos basados en un ligero trip-hop actual y una presencia mediática que domina las redes sociales.

Las posibilidades de Rosalía y el buen momento de la música en español

Publicidad

En apenas dos años, Rosalía ha pasado de ser una artista respetada en los círculos elitistas españoles a una estrella global con capacidad para mover a las masas. Arrasó en la edición de latina de los Grammy hace unos meses y es ya una personalidad en EE.UU. que se codea con las celebridades del país norteamericano.

Vea aquí: Emocionante homenaje: Metallica rinde tributo a Juanes en medio de los Latin Grammy

A estos Grammy llega nominada a mejor disco latino de rock, urbano o alternativo y a mejor nuevo artista, esta última considerada como una de las más importantes y que supone un reconocimiento al fenómeno que ha despertado la española.

Si gana, será la primera persona que graba fundamentalmente en español que se lleva ese premio, todo un paso en este momento de explosión que vive la música hispana fuera de las fronteras latinas, pero sus contrincantes son muy fuertes: Eilish, Lizzo, Maggie Rogers, y Lil Nas X, quien ha pulverizado récords con "Old Town Road".