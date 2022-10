¿Reconciliación a la vista? El ‘coqueteo’ de Andy Rivera a Lina Tejeiro en Instagram

La actriz Lina Tejeiro publicó una sensual foto en Instagram con una bata roja y un escote pronunciado. Al parecer, esta foto cautivó al cantante Andy Rivera, su exnovio, quien no dudó en dejarle un comentario entre los miles que recibió.



Con el emoticón de un ojo, el artista de reguetón dejó sentado que sigue observando las publicaciones de Lina. El comentario ocasionó curiosidad entre los seguidores de la actriz, ya que no se había visto ninguna interacción entre ellos.



Hay que recordar que ambos decidieron ponerle punto final a su relación por los diferentes compromisos laborales que ambos tenían. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que sigan sosteniendo una buena amistad.