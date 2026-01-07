¿Recuerda a La Oreja de Van Gogh? Regresó este 2026 con canción con voz de Amaia Montero

El 31 de diciembre de 2025, La Oreja de Van Gogh sorprendió al mundo musical con el lanzamiento de “Todos estamos bailando la misma canción”, su nuevo sencillo que marca el regreso oficial de Amaia Montero como vocalista de la banda tras más de una década de separación artística. La fecha no fue casual: la banda eligió cerrar un año emblemático e iniciar el 2026 con una declaración emocional y artística.

“Queríamos que esta canción marcara un puente entre todo lo que hemos vivido y lo que está por venir. No hay mejor momento que el fin de un año para mirar atrás y también al futuro”, afirmó la banda en un comunicado compartido en sus redes sociales. Grabado en los estudios Higain, cerca de Donosti, el tema fue producido por Paco Salazar y acompañado de un videoclip en directo filmado en el icónico Palacio Miramar de San Sebastián. Una apuesta estética y emocional que refuerza el reencuentro de la banda con sus raíces y con su público.



El mensaje de la canción: unidad y reflexión sobre el presente

“Todos estamos bailando la misma canción” no solo significa un regreso en términos musicales; es también una reflexión poética y existencial. El tema conserva la esencia lírica que ha caracterizado a la banda desde sus inicios: melodías pop melancólicas y letras cargadas de simbolismo.

“A medida que la ciencia va ganando terreno a las supersticiones nuestras vidas se vuelven más largas y bonitas. El avance es imparable, tanto que algún día llegaremos a comprender el funcionamiento de todo lo que flota dentro de esta gran pecera que es nuestro universo”, reflexiona el grupo. Con esta letra, La Oreja de Van Gogh lanza una mirada hacia el progreso humano, sin perder de vista las grandes preguntas existenciales que aún nos conmueven. La canción evoca la conexión humana más allá de las diferencias, sugiriendo que todos, de algún modo, compartimos una misma melodía vital.

Amaia Montero // Foto: Sony Music

Amaia Montero: el reencuentro con la voz original

La participación de Amaia Montero en este nuevo sencillo ha sido uno de los elementos más comentados del lanzamiento. Su regreso marca un momento significativo tanto para la banda como para los fans que crecieron con su voz en himnos como “La Playa” o “Rosas”.



Aunque no ha dado declaraciones públicas extensas, desde el entorno del grupo se ha confirmado que la colaboración responde a una reconciliación emocional y artística que se venía gestando desde hace tiempo.

“Hemos vivido mucho juntos y esta canción representa también eso: la capacidad de volver a encontrarnos, de sanar y de crear algo nuevo sin olvidar de dónde venimos”, comentó un miembro de la banda bajo condición de anonimato.