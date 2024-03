Regresa ‘Alien’ con una presentación más terrorífica que sus antecesoras

Presentada por primera vez en 1979, ‘Alien’ es una de las franquicias más grandes que existen enla historia del cine.Considerada también en el género del terror y suspenso narra la historia de una especie nunca antes vista de 2.5 metros que tiene una forma de ser despiadada.

Ahora, en 2024, la franquicia se prepara para una nueva entrega con la llegada de ‘Alien: Romulus’ de 20th Century Studios. El aclamado productor Ridley Scott y el talentoso director y guionista Fede Alvarez se unen para presentar una obra maestra del horror.

El esperado estreno en cines de esta película está programado para el 15 de agosto de 2024, prometiendo una jornada de emociones intensas y sustos inesperados. Con un equipo de renombre detrás de cámaras, esta película promete superar todas las expectativas y establecer un nuevo estándar en el género.

La película está protagonizada por Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Sombra y hueso), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), Aileen Wu. Fede Alvarez (Evil Dead, No respires).

Publicidad

En su primer tráiler, la cinta muestra un tinte más oscuro en la modernidad sumergiendo a un universo de terror en una nave espacial. ‘Alien’ se ve más despiadado que antes y más sin ‘Depredador’ detrás. Los pasajeros deberán sobrevivir a su maldad que pese a su gran altura no será fácil de ver.