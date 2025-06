Regresa Ela Taubert a Bogotá: la ganadora del Latin Grammy y su visita a casa

Luego del éxito de su primer álbum de estudio y colaborar al lago de Morat, Aitana y Joe Jonas, Ela Taubert volverá a estar de gira y, una vez más, con una parada en su casa: Bogotá, que será nuevamente sede para que la ganador del Latin Grammy a 'Artista Revelación' en 2024 crezca en la industria.

Será el 26 de noviembre cuando nuevamente visite Bogotá en una oportunidad de alcanzar más esa conexión con sus fans, que, cada día, crecen más en diferentes partes del mundo. La gira, que arranca en Puerto Rico este 31 de agosto y recorrerá varias ciudades de América Latina como Santiago, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

“No puedo describir lo que significa volver a mi casa a cantar de nuevo. Bogotá ha sido no solo el lugar que me ha visto crecer, también me ha regalado los mejores recuerdos de mi infancia y me ha permitido soñar en grande. No veo la hora de poder compartir lo que estamos preparando en el show para que sea extremadamente especial. Se me cumplió mi deseo a las 11:11, cantar en casa”, expresó la artista bogotana.

Ela Taubert // Foto: AFP

Lo que significa su primer álbum de estudio

Por meses, sus fans no dejaron de preguntarle en redes sociales cuándo llegaría, y finalmente el 8 de mayo presentó "Preguntas a las 11:11", un trabajo donde explora las interrogantes que la han acompañado desde sus inicios para tratar de entender, bajo su concepto, lo que significa el amor.

El álbum, compuesto por 16 canciones, incluye una esperada colaboración con Morat, una de sus bandas favoritas, y ha sido descrito por Ela como un refugio personal y creativo. “Después de años de reflexión, crecimiento y exploración creativa, estoy muy emocionada de lanzar ‘Preguntas a las 11:11’. Cada canción lleva una parte de mi viaje y una pregunta que me ha formado", dijo.