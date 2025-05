Al fin Ela Taubert estrena su primer álbum como artista: esto es lo que trae

En 2024 la artista bogotana Ela Taubert escribió historia en su carrera como artista, desde que obtuvo en Latin Grammy como 'Artista Revelación' confirmó que crecimiento en la escena para darse un lugar y el llamado a ser parte de la línea de los próximos grandes artistas que llevarán en sus hombros la bandera de Colombia.

Pero faltaba algo y por meses sus fans lo pedían en todas sus redes sociales: ¿cuándo el álbum? Y ese día al fin llegó el pasado 8 de mayo al cual título 'Pregunta a las 11:11' en donde al fin le da sentido a tantas preguntas que lleva planteando desde sus inicios para entender, bajo su concepto, lo que significa el amor.

Ela Taubert // Foto: AFP

“Después de años de reflexión, crecimiento y exploración creativa, estoy muy emocionada de lanzar ‘PREGUNTAS A LAS 11:11.’ Cada canción lleva una parte de mi viaje y una pregunta que me ha formado. Este álbum no se trata de encontrar respuestas—porque a veces, no las hay. Se trata de aprender a vivir con las preguntas, abrazar el sobrepensar y encontrar consuelo en no siempre saber. Para mí y mis mejores amigas, se convirtió en un refugio. Cada canción trae un recuerdo o nos hace reír. Estas preguntas pueden evolucionar con el tiempo, pero siempre serán parte de quien soy”, expresó la artista sobre este álbum.

Compuesto por 16 canciones y con la sorpresa de una colaboración al lado de su banda favorita, o una de sus favoritas como lo es Morat, sin duda, es el salto que necesitaba en su carrera para continuar en ese camino a cumplir sus sueños y por qué no más adelante convertirse en un referente de la escena femenina en la música con diferentes composiciones, estrenos y producciones que sean fieles con su estilo de composición.