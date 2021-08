Revelan la verdad sobre foto de la Chilindrina en bikini

María Antonieta de las Nieves, quien le dio vida al personaje de La Chilindrina , reveló la verdad sobre la foto en la posó con un diminuto bikini.

María Antonieta dijo, ante la prensa en México, que nunca intentó presumir de su físico y que solo quería mostrar un momento feliz durante un viaje a la playa.

Tal fue su afirmación que la actriz confesó que nunca más se tomaría una foto así, ya que en ese momento tenía otro peso a causa de la depresión que padeció por la muerte de su esposo.

"Nunca más lo volveré a hacer porque nunca más, creo, estaré en el peso que estaba cuando me hice esa foto. En esa foto acababa yo de perder a mi esposo y fueron tres meses o más que yo no me di cuenta qué pasaba”, afirmó.

Finalmente, La Chilindrina aseguró que la foto no la publicó ella, sino su representante.

