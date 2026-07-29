Reykon anuncia su primer Movistar Arena: fecha, precios y todo lo que debe saber

Andrés Felipe Robledo Londoño, conocido como Reykon, comenzó en 2008 en La Universidad de la Calle en donde comenzó el camino del reguetón colombiano al lado de J Balvin y otros artistas. Pero durante mucho tiempo se alejó de los escenarios tras estar entre el podio de lo más alto de la industria, pese que, en 2018, lanzó su álbum 'El Líder 3' con artistas como Luigi 21 Plus, Daddy Yankee y Nicky Jam.

Hace meses, en diálogo con Blu Radio, aseguró que tenía una tarea pendiente en su carrera: un concierto en el Movistar Arena, que sentí que este 2026 era el momento, en especial porque eran los fans y colegas los que estaban pidiendo, por lo que ese apoyo le dio la fuerza de intentarlo.

"Ahorita veníamos hablando de eso en el carro. Es muy bonito cuando como que nosotros no lo hemos planeado y que lo pidan tanto, ¿me entendés? Entonces, no es que sí está, prepárate que yo te mando ahí para que antes me hagas queja ahí, si me hacés el favor y lo digas. Porque venimos muy pronto con eso. La gente que lo espere, la verdad, porque si ellos están esperando ese momento, todas las personas que quieren ir a tener algo así, créeme que yo lo he esperado más. Yo llevo mucho tiempo esperando un momento así, muy íntimo, y yo sé que vamos a hacer varios conciertos que la gente se va a disfrutar mucho", puntualizó.

Ese momento al fin llegó y la promesa se hará realidad el 7 de noviembre en el Movistar Arena. El anuncio marca un nuevo capítulo en la carrera de un artista que ha logrado mantenerse vigente, conectar con distintas generaciones y construir una identidad propia dentro de la escena musical.



"Este concierto nace de la gente. Durante mucho tiempo me preguntaron cuándo llegaría este momento y hoy puedo decir que ya es una realidad. El 7 de noviembre vamos a encontrarnos en el Movistar Arena para vivir una noche que hemos esperado juntos", expresó Reykon.

Reykon // Foto: Instagram @reykon

Lista de precios de Reykon en el Movistar Arena

Etapa de lanzamiento

Primer piso



Tribuna Fan Sur: $350K

Platea: $190K

Segundo piso



202 - 205 / 215 - 218: $250K

200 - 205 / 215 - 218 (preferencial): $270K

206 - 214: $190K

Información adicional



Zona libre de alcohol.

Los precios no incluyen servicio.

Precio fijo en etapas de venta.

Etapa final

Primer piso



Tribuna Fan Sur: $400K

Platea: $270K

Segundo piso



202 - 205 / 215 - 218: $270K

200 - 205 / 215 - 218 (preferencial): $280K

206 - 214: $220K

Información adicional

