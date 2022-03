Ricardo Montaner compone rap para que Residente y J Balvin fumen la pipa de la paz

Una nueva polémica entre Residente y J Balvin se desató, luego de que el puertorriqueño arremetiera contra el paisa en una canción de 8 minutos.

Durante ese tiempo, Residente criticó a J Balvin por presumir lo que tiene, por su presunta deslealtad y por invisibilizar el trabajo de quienes escriben supuestamente sus canciones.

Sin embargo, en medio de la polémica, Ricardo Montaner aprovechó para mandarle un mensaje a los dos artistas, luego de asegurar que esta pelea era “una masacre innecesaria”.

Montaner aprovechó para dar su opinión en su cuenta de Twitter.

“He visto con tristeza como dos colegas –diferentes- se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente hizo con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, fue lo que escribió Montaner.

Luego de sus palabras, Montaner le pidió a los dos artistas que se reconciliaran y llevaran la fiesta en paz.

“El éxito no es culpable de tus sinsabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo”, puntualizó el artista.