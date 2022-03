Dura crítica de Linero a Residente por composición contra J Balvin: “me parece sumamente inhumana”

No me gusta el reguetón ni el género urbano. No tiene que ver con mis manifestaciones estéticas. No sigo a ninguno de estos artistas, pero estoy impresionado por el video de Residente contra J Balvin.

Sé que existe ese subgénero llamado ‘la tiradera’, pero no entiendo que con ocurrentes rimas se busque destruir a otro ser humano.

No entiendo que alguien se burle de la situación de la salud mental de otra persona. Solo esa mención me parece profundamente inhumana, más viniendo de alguien que sabe lo que hace la depresión en la vida de una persona porque también nos ha contado que sabe cómo se vive.

La crítica a la industria, estando en la industria, me parece incoherente. El éxito en vistas de su video así lo demuestran: humillar a otros con ingenio para que lo aplaudan sus seguidores no deja de ser, mínimo, despreciable.

Apoyo y entiendo la sensibilidad por los desfavorecidos de Residente, pero no creo que eso nos haga mejores que aquellos que tengan otro tipo de opciones.

Mi ideología no me hace mejor que otro ni tengo que ridiculizar y buscar destruir al que no está de acuerdo. Mucho menos creo que el odio expresado en palabras incendiarias resuelva los profundos problemas sociales de iniquidad que tenemos.

Rios que usan a los pobres para sus ejercicios políticos. Necesitamos ser activistas de cambios sociales, pero no desde el odio. Creo que una vida vivida desde valores se inicia por el respeto de la dignidad de los otros. No me gustan los cantos al odio. En últimas, Francisco Quevedo tenía razón: “Poderoso caballero es don dinero”.