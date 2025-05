Ryan Castro, cerca de su nuevo álbum: un salto en su carrera como artista

Tras el éxito de 'Ojalá', los fans de Ryan Castro quedaron con ganas de más de su música en este 2025, y, por fortuna, se dará más rápido de lo que piensan debido a que en sus redes sociales confirmó que pronto llegará su nuevo álbum en donde dará un salto en su carrera como artista.

"Bueno, hace rato quería contarles de este proyecto, un proyecto que es bien especial para mi y para mi vida, no solo por lo musical si no por toda la historia que tiene y por todo lo Que culturalmente a hecho a Ryan Castro, este álbum aparte de ser muy personal en muchas cosas, también es para darle gusto a mis fans y a toda la gente Que le gusta escucharme en los flows caribeños Que hacen parte de mi esencia, está es la otra parte de mi vida", expresó el artista.

Según él, será un álbum de una forma especial y es que será una versión más isla de su vida, es decir, con un estilo dancehall y con ritmos del caribe por lo que se espera canciones con toque de afrobeat. Eso sí, hasta el momento se desconoce si esto tendrá algún tipo de colaboración con artistas como Maisak, Hamilton, DFZM, Kapo o Beéle, que van de la mano a esta nueva cara de la industria.

"El AWOO el de los flows raros y exóticos, yo se que este álbum les va a gustar mucho y a todos los que me siguen desde que empecé saben que esto es lo que me gusta y lo que me identifica. Les voy a contar de dónde viene el AWOO y de donde vienen los flows hptas que les tiro siempre este 29 de mayo", añadió el artista dando más detalle en torno a esta producción.