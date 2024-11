Ryan Castro no volvería a cantar esta canción y Pepe Aguilar estaría involucrado

La controversia en torno a la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar continúa generando reacciones, aunque esta vez el foco de atención se ha desplazado hacia Pepe Aguilar. El cantante mexicano habría presentado una demanda contra el reguetonero Ryan Castro por su reciente tema "FDSR".

Según lo revelado por el mismo Castro en un concierto en Miami, la canción ha causado polémica por hacer referencia a la conocida expresión de Ángela Aguilar “Fan de su relación”, vinculada con Nodal y su entonces pareja, Cazzu.

En el evento, Ryan Castro compartió que Pepe Aguilar, supuestamente, lo demandó debido al contenido de la canción, que alude indirectamente a la relación sentimental de su hija Ángela. A pesar de la posible acción legal, el artista colombiano afirmó que seguirá interpretando el tema en sus conciertos, lo cual fue aclamado por el público presente, quienes celebraron su actitud ante la situación.

La canción “FDSR”, lanzada el 10 de octubre de 2024, narra la experiencia de alguien que admira la relación de la persona que ama, a pesar de desear estar en su lugar. Esta narrativa se asemeja a los comentarios que Ángela Aguilar hizo en su momento, cuando declaró ser “fan” de la relación de Nodal y Cazzu, comentario que la situó en el centro de atención.

Esta demanda potencial ha llevado la disputa a un nivel mediático que involucra figuras del reguetón y la música mexicana, dividiendo al público entre quienes apoyan a Castro y aquellos que respaldan a Aguilar en su derecho a proteger la imagen de su familia.

¿Qué dice la letra de la canción Fan de su relación?

No te lo he dicho, pero siento envidia cuando lo veo

Cuando él te abraza, cuando él te besa

Me tiene entre la espada y la pared esta situación

Quisiera comentarle, "soy fan de su relación"

Yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Baby, yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Oh-oh-oh

Emojis de diablito cada vez que le chateo

Mamacita, me gusta ese coqueteo

Por ese culo me babeo y joseo

A las otras las bloqueo y dejo el partyseo

Yo quiero todo contigo, no solo pana'

Tomándote foto' con mis cubana'

Si eso es un delito, yo pago cana

Hay cosa' que no las compra el dinero ni la fama

Donde quiera, como quiera

Dime hora y lugar y nos vemo'

Tú sabe' que tengo celo'

Aunque no sabe' el secretico que tenemo'

Yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Baby, yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Oh-oh-oh

No quiero aceptar que soy el suplente y no el titular

Ya sé que duermes con alguien más

Él no se merece mi lugar

Él no te corresponde

Y las gana' que tú tiene' de que te parta

En un yate en Santa Marta

¿Dónde se esconden?

Te quiero a ti, aunque ya he comí'o a la carta

Te elegí ente tanta'

Con ese porte

Sube foto' pa' que me reporte

Tu noviecito no aguante ese torque

Dame un polvito má' por deporte, bebé

Yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Yeah, yeah, yeah

Esta canción te la hicimo' pa' que tú la guarde' de amuleto

Fénix, SOG, Maisak y El Cantante del Ghetto, yeah

Dímelo, baby, oh-oh, oh-oh