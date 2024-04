Ryan Gosling y Emily Blunt se unen para hablar de superación en una cinta llena de acción y comedia

El 25 de abril de 2024, los cines de Colombia recibirán un emocionante estreno de Universal Pictures: 'Profesión Peligro', dirigida por David Leitch. Esta película combina la comedia con escenas de acción, ofreciendo una experiencia cinematográfica única para los amantes del cine.

Encabezando el elenco se encuentra el talentoso actor Ryan Gosling, quien interpreta a 'Colt Seavers', un doble de cine con una personalidad cautivadora. La trama sigue la historia de Seavers mientras encuentra el amor con una camarógrafa, interpretada por Emily Blunt, y enfrenta un giro inesperado en su vida que los llevará a una nueva unión con sentimientos diferentes.

"No me importaba ser el primer actor en reconocer no haber rodado ninguna de esas escenas, pero tuve que hacer algunas de esas escenas por la autenticidad de la película. En la secuencia inicial me dejaron desde una altura de doce pisos. Después me arrastraron por el puente de la bahía de Sidney", confesó el propio actor sobre el rodaje de la cinta en diálogo con MeriStation.

'Profesión Peligro' ofrece momentos emocionantes tanto para la familia como para los amantes del cine, con una combinación perfecta de acción, comedia y romance que mantendrá al público cautivado durante las casi dos horas de duración de la película. Ryan Gosling's, una vez más, es el gran protagonista con su carisma en cada escena que hace hace conectar al público con la historia detrás del personaje.

Además, la película logró un impresionante Récord Guinness durante una de sus escenas de acción, destacando su dedicación a la excelencia cinematográfica.