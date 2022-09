Sara Corrales rompió el silencio y habló sobre la cancelación de su boda

Muchos interrogantes surgieron luego de que la actriz y modelo colombiana Sara Corrales cancelara sus planes de boda con el mexicano Rafael Gutiérrez, quien le había propuesto matrimonio el pasado mes de febrero.

La actriz reveló en una entrevista que ya superó lo sucedido y que en la actualidad se encuentra muy feliz. Asimismo, afirmó que no se arrepiente de la decisión tomada.

“Finalmente decidí no casarme por temas personales. Fue una etapa que quedó atrás, pero ahora estoy feliz, empezando un ciclo nuevo. Estoy tranquila y segura de la decisión que tomé. Cuando uno hace las cosas desde el corazón, sin rabia, sin odio y simplemente sueltas, las cosas fluyen”, relató.

Sara también describió como ha vivido esta separación y dejó claro que nunca estará en un lugar donde no se sienta feliz.

“Todas las relaciones, cuando terminan, tienen procesos difíciles. En mi caso, lo viví desde la madurez y eso me hace estar en paz. Si yo no soy feliz en una relación no me voy a casar y no me da miedo tomar decisiones, no me dan miedo los cambios. Soy una mujer libre que no le teme a estar soltera o a estar en una relación”, indicó.

No se cierra al amor

“Hoy pienso que no me gustaría ser madre soltera, creo en la familia, en un hogar, en un hombre que esté ahí para apoyarme y para disfrutar conmigo lo que construyamos. Si llega, bien; si no, estoy completamente feliz. Justo en una conversación que tuve hace poco decía que no quiero un hombre bueno, porque lo que es bueno para ti, no lo es para otra persona. Yo lo que quiero es un hombre bueno para mí”, finalizó.

Sara Corrales dice estar en su mejor momento y así lo demuestra en sus redes sociales.