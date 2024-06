Sara Milliken, la modelo de tallas grandes que se quedó con el titulo de Miss Alabama

Toda una sensación se volvió lamodelo y maquilladora de tallas grandes Sara Milliken, quien recientemente se quedó con el titulo de Miss Alabama en el concurso American Miss.

Pese a la emoción por el triunfo no faltaron los malos comentarios en redes sociales por su apariencia, sin embargo, Sara Milliken sigue enfocada, luego de que pasaran ocho años en la búsqueda de la corona al competir dos veces sin ganar.

Milliken entró por primera vez en el mundo del modelaje en un concurso de Miss Nacional Estadounidense los 15 años, pero para esa oportunidad no obtuvo la victoria.

"A los 16 volví como una adolescente. Trabajé muy duro y cambié todo en mí. Me convertí en quien pensaba que querían. Días antes del concurso, un chico malo me dijo que era demasiada fea para ganar. Iba a demostrarle que estaba equivocado, así que entré al fin de semana del concurso. Me sentí humillada y agaché la cabeza pensando que mi no colocación significaba una cosa. que él tenía razón. Prometí no volver a competir nunca más, así que no lo hice durante siete años, pero regresé al escenario para demostrarme a que no me rendí. Yo podía hacerlo", dijo en Instagram Sara Milliken.

Su perseverancia dio frutos con su más reciente victoria, además, aseguró que siguió en la lucha para mostrarle a otras mujeres de talla grande que todo lo pueden lograr y que no se dejaran consumir por el bullying.

"No importa como sea tu cuerpo, no importa de donde vengas, puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Eres más que tu cuerpo, eres más que las cosas malas que dicen sobre tu cuerpo, Renuncié a este sueño años por las cosas hirientes que alguien dijo sobre mi. Nunca más", dijo la nueva Miss Alabama al recibir la corona.