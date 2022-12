¡Se confesó! La curiosa forma con la que Jessi Uribe enfrenta sus miedos

El cantante de música popular Jessi Uribe fue uno de los invitados este fin de semana al programa de humor ‘The Suso's Show’, allí el artista confesó sus miedos y cómo vive con ellos.



“Yo soy muy nervioso y toda la vida he tenido algo, me acuesto a dormir con el bate al lado. Le tengo miedo a que me asusten y a los ladrones”, comentó el bumangués.

En medio de risas, el artista aseguró que el bate es su protección. Además, reveló que una noche escucho ruidos y su esposa, Sandra Barrios, le escondió su bate, así que tuvo que recurrir a una raqueta.



Vea aquí el video completo: