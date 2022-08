"Se tiene confianza", le dicen a Luisa Fernanda W al mostrar su evolución en el canto

La empresaria y generadora de contenido Luisa Fernanda W quiso mostrarle a sus seguidores la evolución que ha tenido su voz desde que inició su carrera como cantante. Con video de un antes y un después la esposa del cantante Pipe Bueno reveló su avance en la materia.

Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales aseguran que lo de ella no es el canto y que, según ellos, no ha tenido ninguna evolución.

Publicidad

"Se tiene confianza", "no te engañes", "no mor, no hay evolución", "¿cual voz", fueron algunos de los comentarios negativos que recibió Luisa Fernanda W , sin embargo, otros usuarios la apoyaron y motivaron a que siguiera con su sueño de ser cantante.

"Es una tesa", "dedicación y perseverancia al 100%", "suena bien", "que bien por las mujeres que aunque por más que las critiquen la dan toda e insisten por superarse", escribieron varios usuarios en respaldo de Luisa.

Vea aquí la publicación de Luisa Fernanda W: