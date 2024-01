Selena Gómez confirma secuela de 'Los hechiceros de Waverly Place' de Disney

Los fanáticos de la recordada serie de Disney Channel, 'Los Hechiceros de Waverly Place', están emocionados, ya que Selena Gómez confirmó el regreso de la exitosa comedia a través de una secuela.

Disney Branded Television ha encargado un piloto para la continuación de la serie, que contará con la producción ejecutiva de las estrellas originales, Selena Gómez y David Henrie.

La noticia ha causado gran emoción entre los seguidores, ya que Selena Gómez, la protagonista principal de la serie original, volverá como estrella invitada en el piloto, retomando su icónico papel de Alex Russo. Por su parte, David Henrie retomará el papel de Justin Russo como personaje regular de la nueva serie.

Junto a las estrellas originales, se incorporarán nuevos miembros al reparto, entre ellos Janice LeAnn Brown (de 'Just Roll with It' de Disney), Alkaio Thiele (de 'Call Me Kat') y Mimi Gianopulos (de 'American Princess'), según lo confirmó la revista Deadline.

Foto: Disney Channel.

La confirmación del regreso de 'Los Hechiceros de Waverly Place' llega después de que Selena Gómez compartiera una imagen en sus historias de Instagram, mostrando una foto antigua de ella junto a David Henrie en el set de la serie. Asimismo, Henrie publicó un post en la misma red social, revelando el guion del episodio piloto.

Pantallazo.

Detalles de 'Los Hechiceros de Waverly Place'

'Los Hechiceros de Waverly Place' se convirtió en una de las comedias más emblemáticas de Disney Channel desde su estreno en 2007 hasta su conclusión en 2012.

La serie sigue las peripecias de los hermanos Russo, Alex, Justin y Max, quienes, siendo hechiceros, deben equilibrar su vida cotidiana con la gestión de sus poderes mágicos.

La serie original fue aclamada por la crítica y el público, ganando varios premios Emmy, incluidos tres premios al mejor programa infantil y juvenil.

Además, generó spin-offs exitosos como 'Wizards on Deck with Hannah Montana' y 'Wizards vs. Vampires'. La noticia del regreso de la serie ha avivado la nostalgia de los fanáticos y ha generado gran expectativa sobre lo que depara la nueva trama de 'Los Hechiceros de Waverly Place'.