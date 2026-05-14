Shakira donará las ganancias de "Dai Dai" para educación infantil en el mundo

Una vez más, Colombia dirá presenta en una Copa del Mundo más allá de lo deportivo gracias a Shakira, que fue elegida por la FIFA como la 'reina' que llevará "Dai Dai", la canción oficial de esta edición del Mundial y que se estrenará oficialmente este 14 de mayo, tal como lo prometió la barranquillera.

Sin embargo, en medio del evento del lanzamiento al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la colombiana aseguró que todas las ganancias que genera este canción serán donadas para la educación infantil en todo el mundo, esto de la mano de de la fundación Global Citizen; asimismo, la organización dijo que de su parte donará un dólar de cada entrada vendida en esta edición.

"Desde que tenía 18 años, he dedicado mi vida a dos cosas: componer canciones y promover el deporte. Por fin, durante este Mundial, esos dos caminos se encuentran, se unen, y estoy muy emocionado. He creado la canción "Dai Dai" específicamente para este Mundial. Pero también para tantos niños de todo el mundo que no tienen voz y que esperan una oportunidad, niños que no tienen acceso a una educación de calidad, y niños que se están quedando atrás. Así que planeamos llegar, y estamos listos para llegar, a muchos de esos niños a través del Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA", expresó.

De la misma forma, Shakira agradeció a la FIFA por nuevamente tenerla en cuenta y no solo ser un puente entre la música y el deporte, sino para ser una vehículo para poder ayudar a miles de niños en todo el mundo.



"La verdad es que es muy emocionante, muy emocionante. Junto con Global Citizen y la FIFA, creé esta campaña llamada "We Ready", junto con la canción. Va de la mano con "Dai Dai". Y sí, porque estamos listos. Para reunir toda la ayuda posible para darles visibilidad a todos esos niños. Y estamos listos para trabajar por su acceso a una educación de calidad. Y ellos también están listos. Están listos para aprender, crecer y esforzarse. Así que estoy deseando estar en ese escenario, y espero que, eh, en el escenario más grande del mundo. Finalmente, la importancia de invertir en educación sella el espectáculo", puntualizó.