En esta fecha se conocerá la canción completa de Shakira del Mundial 2026: 'Dai Dai'

Los fanáticos del fútbol y, por su puesto, de la barranquillera Shakira están a la expectativa de conocer toda la canción que prometa volver a ser éxito en un Mundial de Fútbol de la Fifa. Vale recordar que este 7 de mayo solo se conocieron unos segundos de la composición y por eso se espera toda la versión de 'Dai Dai' para que sea el himno de la Copa del Mundo 2026.

Así que tranquilos, pues no deberán esperar mucho tiempo para escucharla completa. La canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá será lanzada el 14 de mayo.

La canción 'Dai Dai', de Shakira Foto: captura de video

Primeras imágenes de 'Dai Dai'

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de 'Dai Dai'.

La cantante entra a la gramilla del Maracaná llevando un balón 'Trionda', oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de 'Dai Dai' con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.



"Oe, oe, oe", comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el 'Trionda' de Norteamérica 2026.

El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La', mientras que su éxito 'Hips Don't Lie´ fue sensación en 2006, en Alemania.

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El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase "We Are Ready" ("Estamos listos").