Shakira es portada de prestigiosa revista en España y revela su gran vínculo con ese país

En un momento decisivo de su carrera y vida personal, en el que el el éxito la persigue, pero también, las secuelas de su ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué , la cantante barranquillera Shakira reveló detalles inéditos de su proceso y lo que será su regreso a los escenarios.

Con su nuevo álbum, 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', la cantante de 47 años dió un giro notable en su carrera, en el que dice sentirse orgullosa de su reciente condición de soltera y un proceso de sanación tras su separación de Piqué.

En una entrevista exclusiva concedida a la revista GQ, Shakira expresó cómo esta nueva etapa le permite explorar su libertad y disfrutar de su soltería, aunque también ha admitido que el camino no ha sido fácil.

Desde Miami, que se convirtió en su sitio de residencia y de renacer artístico y personal, la intérprete de 'Ojos así' reveló que la música ha sido su terapia. Cada canción en su álbum representa una parte de su viaje emocional.

No fue fácil reconocer mi vulnerabilidad y ponerla al descubierto confesó Shakira.

La artista utilizó la escritura como una forma de duelo y sanación, permitiendo que cada lanzamiento musical fuera un pequeño exorcismo. Temas como 'Te felicito' y su colaboración con Bizarrap han causado gran impacto, en especial con su audiencia, pues no ocultó sus altibajos emocionales; al contrario, los mostró de manera cruda y auténtica.

En su nuevo disco, Shakira abordó el amor y la desilusión. Reconoció que el amor de pareja le ha dejado una marca indeleble.

"El amor de pareja me defraudó. Es irremediable, al menos por ahora, que haya perdido la confianza en el otro". Aunque el proceso de sanación es largo, bromeó sobre que le llevará varios álbumes más. Esta reflexión personal, según quienes la conocen de cerca, es sin duda un testimonio de su crecimiento y resiliencia.

Lo que distingue a la cantante colombia en el panorama musical actual es su capacidad para reinventarse. A pesar de haber lanzado ya 12 álbumes, sigue siendo relevante y tiene más oyentes mensuales en Spotify que bandas icónicas como Oasis y Nirvana. Su enfoque emocional en la música ha atraído tanto a viejos fans como a nuevas generaciones.

Durante la conversación, Shakira también abordó sus inseguridades como artista, al recordar momentos de su infancia cuando se sentía vulnerable.

"Aún siento que estoy audicionando con cada canción", compartió la mujer, que sigue buscando su voz auténtica, una voz que ha evolucionado con el tiempo.

Shakira en portada de GQ España. Foto: GQ Espqña

El divorcio con Piqué ha sido un tema de interés público que trascendió el ámbito personal. La relación comenzó como un cuento de hadas, pero con el tiempo, la rutina y las decepciones fueron tomando el control. La artista canalizó sus emociones en su música y creó hits que abordan su experiencia de desamor de forma directa y sin filtros.

Su vínculo "inquebrantable" Con España

A pesar de las dificultades, Shakira mantiene una conexión profunda con España, país que considera siempre en su corazón. "España es un país que siempre será querido para mí", aseguró, en una muestra de su agradecimiento por el apoyo de su público español.

En cuanto a la amistad, Shakira aprendió que estas relaciones pueden ser más duraderas que el amor romántico. "Nunca me supe tan amada como por mis amigos", dijo, al reconocer el valor de las conexiones que ha cultivado a lo largo de los años. Su relación con su amigo y colaborador Luis Fernando Ochoa es especialmente significativa, pues juntos han creado algunas de sus canciones más memorables.

El orgullo que siente por su primer álbum, "Pies descalzos", contrasta con su entusiasmo por su último trabajo. En él, ha encontrado una voz más madura y poderosa, capaz de transmitir su fuerza y vulnerabilidad a través de un estilo musical minimalista que resalta la belleza de la sencillez.

A medida que se prepara para una gira mundial que promete ser la más ambiciosa de su carrera, la barranquillera no oculta su emoción . "Es el espectáculo más grande que he hecho", aseguró, con lo que desea celebrar no solo su música, sino también su viaje personal. A través de sus letras y actuaciones, continúa mostrando que, a pesar de los desafíos, siempre hay espacio para la esperanza y la reinvención.