Shakira habló de su "destino" con los Mundiales y hasta se refirió a Piqué: "Mi destino"

La cantante colombiana Shakira volvió a relacionar su historia personal con los Mundiales de Fútbol, apropósito de su último lanzamiento con la canción 'Dai Dai', que ya es la oficial para la competencia de la Fifa de este 2026. En entrevista con Noticias Caracol, la artista, incluso, se refirió a su exesposo Gerard Piqué.

Mientras recordaba su recorrido de las canciones mundialistas, por su puesto habló del tema 'Waka Waka' y allí la barranquillera agradeció que ese momento le permitió conocer al padre de sus hijos: Milan y Sasha.

“Si no hubiera sido por 'Waka Waka', no hubiera conocido al padre de mis hijos. Quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida”, afirmó Shakira. De hecho, contó que suele llamar a sus hijos “los waka bebés”, porque considera que llegaron a su vida gracias a aquella canción que marcó un antes y un después tanto en su carrera como en su vida personal.

Nueva canción de Shakira

Durante la conversación, Shakira explicó que esta nueva canción tiene un significado distinto a cualquier otro himno mundialista que haya interpretado. Según dijo, 'Die Die' busca enviar un mensaje de unión en medio de un mundo “dividido y fracturado”, además de recaudar fondos para programas educativos dirigidos a niños en diferentes países. La artista reveló que ya se han conseguido cerca de 40 millones de dólares para iniciativas sociales, varias de ellas enfocadas en Colombia.



La artista también confirmó que participará en el histórico show de medio tiempo de la final del Mundial, en el que compartirá escenario con Madonna y BTS. En medio de la entrevista, Noticias Caracol le recordó que desde 'Waka Waka', en Sudáfrica 2010, su música ha quedado ligada a las Copas del Mundo, algo a lo que Shakira respondió entre risas: “No creo que tampoco nadie consiga un Mundial sin mí, pero ese ha sido mi destino”.

Shakira también habló sobre el multitudinario concierto gratuito que ofreció en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, donde reunió a más de dos millones de personas. Sin embargo, confesó que aquella presentación coincidió con un momento difícil por las noticias relacionadas con el delicado estado de salud de su padre.

“Fue un poco difícil hacer un concierto en esas condiciones”, expresó, aunque aseguró que logró salir adelante gracias al apoyo del público brasileño.

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Finalmente, la cantante envió un emotivo mensaje a Colombia y agradeció el respaldo que ha recibido durante toda su trayectoria artística.

“Colombia es mi vida, son mi familia, son mi fuerza”, dijo conmovida.