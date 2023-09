Shakira lleva de la mano a Karol G para recibir premio en los MTV´s, ¿la sucesora?

La cantante colombiana Shakira brilló con su espectacular presentación este martes, 12 de septiembre, en los MTV Video Music Awards, su actuación sacudió las caderas del auditorio y mostró un recorrió toda su carrera. Además, recibió el prestigioso premio "Video Vanguard" como homenaje a su su exitosa carrera

El evento, que este año se celebró en el Prudential Center de Newark, la cantautora colombiana, de 46 años, acaparó la atención con su show y con sus característicos golpes de cadera. En su presentación incluyó éxitos como "She Wolf", "Te Felicito", "Objection”, "Whenever, Wherever" y "Hips Don't Lie" y finalizó con la Music Sessión #53, tema dedicado a su expareja Gerard Piqué y que le dio la vuelta al mundo.

El show fue aplaudido por todos los asistentes al escenario, pero uno de los momentos más emotivos de dio cuando la barranquillera junto a su compatriota Karol G recibieron el premio a mejor colaboración del año.

Después de una gran expectativa, las colombianas presentaron el pasado 24 de febrero su canción TQG, un exitoso tema que habla de una desilusión amorosa y que es parte del más reciente álbum de ‘La Bichota’, Mañana será bonito, el cual reúne colaboraciones con varios artistas.

Shakira al escuchar su nombre abrazó a sus dos hijos, Milan y Sasha, envió un beso a su inseparable hermano Tonino y espero a la paisa para, de la mano, llevarla al escenario y así levantar juntas el preciado premio.

Foto: AFP.

Ese gesto de la barranquillera dejó varias emociones en los asistentes al evento y en los usuarios de las redes sociales, quienes mencionaron que Karol G está siguiendo los pasos de su ídolo y referente musical.

"Que bonito! Dos grandes de la música. @karolg con su sencillez se hace cada día más grande y @shakira con su profesionalismo sigue más viva que nunca. Un momento historico! QUE VIVA LA MÚSICA", “Esto fue espectacular. Varias horas después y yo aún estoy colapsado”, “Aaaaahh las amo mal, las dos reinas de Colombia” y “Karol G y Shakira son el verdadero glow up después de una relación tóxica”, fueron los mensajes de los internautas.

Así aceptaron Shakira y Karol G su #VMA pic.twitter.com/XoYrB3sCY9 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 13, 2023

Al recibir el galardón, Shakira agradeció a sus fans y atinó a decir “¡Que viva Barranquilla! ¡Que viva Medallo! ¡Que viva Colombia!”, en una clara muestra de orgullo por haber nacido en La Arenosa y por todo la admiración que le profesa esa tierra.

Foto: AFP.

Por su parte, la paisa no disimuló el inmenso orgullo de estar junto la barranquillera y también entregó sentidas palabras en medio de un auditorio que las aplaudió.

“Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante, ¡tener un premio con ella es una cosa de otro planeta!”, dijo la reguetonera.

