Shakira sorprende a sus fans: este es el video oficial de 'Entre paréntesis' con el Grupo Frontera

La espera llegó a su fin para los seguidores de lasuperestrella colombiana Shakira, ya que el tan anticipado video de 'Entre paréntesis', su nueva colaboración con el Grupo Frontera, fue lanzado en todas las plataformas digitales. El tema, que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales, marca otra incursión de Shakira en el género del regional mexicano y los corridos tumbados.

'Entre paréntesis' fue estrenada este lunes festivo, 25 de marzo, y catapultó nuevamente a la artista barranquillera a los primeros lugares de los listados especializados. En esta canción, Shakira aborda una vez más el tema del desamor, con ritmos mexicanos presentes en cada compás. Su personaje de "la loba" hace una reaparición, desatando el entusiasmo entre sus seguidores.

Este nuevo sencillo forma parte del álbum más reciente de Shakira, titulado 'Las mujeres ya no lloran'.Desde su anuncio, 'Entre paréntesis' se ha convertido en uno de los temas más esperados por los fans de la cantante. En este trabajo musical, la colombiana explora las relaciones que no funcionan y la importancia de dejar ir a las personas que ya no suman a nuestras vidas.

Piqué - Shakira Fotos: AFP

¿Nuevas pullas a Piqué?

Sin embargo, la letra de 'Entre paréntesis' generó especulaciones entre los fans, algunos de los cuales han interpretado que al menos algunas líneas podrían estar dedicadas a su expareja, el exfutbolista catalán Gerard Piqué.No obstante, otros han llamado a la cautela, recordando que las letras de las canciones suelen ser universales y aplicables a diversas situaciones amorosas.

Publicidad

El video de 'Entre paréntesis' no solo destaca por su cautivadora música, sino también por su impresionante producción visual. Dirigido por el reconocido cineasta colombiano Rodrigo García, el video transporta a los espectadores a un mundo de emociones y paisajes que complementan a la perfección la poderosa voz de Shakira y la fuerza interpretativa del Grupo Frontera.

A medida que los fans continúan disfrutando de este nuevo hit de Shakira, las expectativas están en su punto más alto para lo que será su próxima gira mundial, que promete llevar la magia de 'Entre paréntesis' y otros éxitos a escenarios de todo el mundo. Este lanzamiento confirma una vez más por qué Shakira sigue siendo una de las artistas más influyentes y queridas en la industria musical internacional.

Publicidad

Esta es la letra de Entre paréntesis:

Dime qué te paso, ¿por qué te noto fría?

Tus besos ya no saben a lo que sabían

Sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía

Dime qué te pasó, ya no eres el de antes

Parece que esto para ti no es importante

Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir

Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más

Antes venías sin llamarte, ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más

Ya no hace falta que aparentes, si

Pusiste el final entre paréntesis

Publicidad

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

Tu boca me niega lo que dice tu mirada

Tus manos no calientan cuando me tocas la piel

Esa manera de besar no sabe a nada

El que te abraza soy yo, pero estás pensando en él

Publicidad

Y tú, uh-uh-uh-uh-uh, ya lo diste por perdido

Solo sé sincero, te lo pido

Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos

Me está doliendo y tú no sabes cuánto

Por culpa tuya se congeló el cuarto

Cada palabra me hiere, no creo que me recupere

Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más

Antes venías sin llamarte, ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más

Publicidad

Ya no hace falta que aparentes, si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

Publicidad

Video oficial de Entre paréntesis: