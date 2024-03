Así suena ‘La última’, canción con la que Shakira cierra ciclo con Piqué: “El que lo entendió”

A tan solo horas de que salga a la luz su nuevo trabajo discográfico ‘Las mujeres ya no lloran’, la cantante colombiana Shakira compartió detalles de una de las canciones emotivas que harán parte de este álbum.

La barranquillera, quien después de siete años vuelve a entregarle a sus seguidores un nuevo disco, promete marcar un hito, tanto en su carrera como en la industria musical. Este proyecto, que incluirá ocho temas inéditos, llega cargado de colaboraciones estelares, incluyendo figuras de la talla de Cardi B y Rauw Alejandro, así como la participación de bandas reconocidas como Grupo Frontera.

En medio de lo que parece ser una época dorada para Shakira, la cantante de Barranquilla ofrece también una mirada íntima a su proceso de curación y renacimiento artístico tras su separación de Gerard Piqué, con quien comparte dos hijos. "Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", confesó la artista a través de sus palabras, resaltando la profunda conexión emocional y terapéutica que ha encontrado en la música durante esta etapa de su vida.

Además, la cantautora colombiana señaló, en varias ocasiones, que fue la música la que la salvó durante su proceso de separación, el capítulo más oscuro y doloroso de su vida personal. Tras la separación con el exdefensor del Barcelona FC., la artista manifestó que las letras de sus más recientes éxitos fueron la catarsis para sobreponerse al fin de su relación con el catalán tras más de una década y con dos hijos de por medio.

¿Qué traerá 'Las mujeres ya no lloran'?

Entre los sencillos que anticipan la llegada de este álbum se encuentra "La fuerte", una poderosa narrativa que muchos interpretan como un reflejo del dolor vivido por la cantante tras su ruptura. Sin embargo, es "Última" el tema que se perfila como la despedida definitiva a Piqué, marcando el cierre de un capítulo personal complejo para Shakira. Con una emotividad palpable, la canción presenta versos como "Se nos perdió el amor a mitad de camino / cómo es que te cansaste de algo tan genuino" y "Nos queda lo aprendido", capturando la esencia de una separación marcada por el aprendizaje y la superación.

Lograr la "Última" responde a una necesidad de cierre emocional y artístico, tal como Shakira lo explica: "Es la última canción que planeo escribir sobre ya sabes quién y la que no debería tener nombre: Voldemort". Esta declaración, recogida en una entrevista con The New York Times, refleja la decisión de la artista de avanzar, transformando sus experiencias en expresiones creativas que contribuyen a su evolución personal y profesional.

En un gesto de autenticidad y vulnerabilidad, Shakira utilizó su plataforma y su arte para compartir su proceso de sanación y empoderamiento. Este nuevo álbum no solo simboliza un regreso triunfal a la escena musical, sino que también representa un testimonio de resiliencia y reinvención.

"Las mujeres ya no lloran" promete ser un hito en la discografía de Shakira, marcado por una producción meticulosa y una riqueza emotiva que seguro resonará con su amplia base de seguidores en todo el mundo.

Estas son las canciones de 'Las mujeres ya no lloran'

El esperado trabajo musical que incluirá hasta ocho temas nunca antes escuchados, además de los ya conocidos, como "Te Felicito" y su Music Session #53 con Bizarrap, o "Acróstico", una canción que grabó junto a sus hijos, Milan y Sasha, entre otros. Colaboraciones destacadas con artistas de renombre como Cardi B o Rauw Alejandro, así como con poderosas bandas de la escena musical latina como Grupo Frontera, completan esta nueva producción.



Puntería, con Cardi B. La fuerte, con Bizarrap. Tiempo sin verte. Cohete, con Rauw Alejandro. (Entre paréntesis), con Grupo Frontera. Cómo, dónde y cuándo. Nassau. Última. Te felicito, con Rauw Alejandro. Monotonía, con Ozuna. Music Sessions #53, con Bizarrap. TQG, con Karol G. Acróstico, con Milan y Sasha. Copa vacía, con Manuel Turizo. El jefe, con Fuerza Regida. Music Sessions #53, con Bizarrap - Tiësto Remix. Puntería, versión en español.

