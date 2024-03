Letra completa de ‘Última’, la nueva canción con la que Shakira se despide de Piqué

La cantante colombiana Shakira ha generado revuelo entre sus seguidores con el lanzamiento de 'Última', una de las canciones incluidas en su nuevo álbum 'Las mujeres ya no lloran'. Esta canción ha llamado la atención por estar dedicada a su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

"Esta es una canción que tenía ahí enquistada, que la tenía que sacar como sea y ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum. Contra la voluntad de todos, porque ya no querían que hiciera más canciones... Yo decía 'espera, que me queda una, la tengo que sacar'. Y así fue", confesó Shakira.

En 'Última', Shakira habla de los diversos caminos que tomó su relación con Piqué y cómo, tras su final, ha aceptado la necesidad de aprender a estar sola. Además, agradece por el tiempo compartido con su expareja.

Letra completa de 'Última'

Antes que nada te agradezco lo vivido.

Por favor déjame hablar no me interrumpas te lo pido.

Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido.

Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual.

Seguramente con el tiempo te arrepientas.

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta.

Pero ahora.

He decidido estar sola.

Se me perdió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

no trates de convencerme te lo pido.

que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.

Tu querías salir y yo quedar contigo en casa.

Tú comerte el mundo y yo sólo quería tenerte.

Ya ni tus amigos con los míos combinaban.

Más fácil era mezclar el agua y el aceite.

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba.

Y que para mí todo era poco, insuficiente.

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama pasa el tiempo ya no puedo sacarte de mi mente.

Seguramente con el tiempo me arrepienta.

Y algún día quiera tocar tu puerta.

Pero ahora debo aprender a estar sola.

Se nos perdió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

no trates de convencerme te lo pido.

que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.

Se nos rompió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

no trates de convencerme te lo pido.

que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.