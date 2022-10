Shakira y el adelanto de su nuevo sencillo: así suena ‘Monotonía’

Shakira, la cantante colombiana que ha sido tendencia en las redes sociales alrededor del mundo tras su separación con el futbolista español Gerard Piqué, dio un adelanto de su nuevo sencillo. La canción, en la que hará dúo con el artista puertorriqueño Ozuna. La barranquillera publicó un corto video en el que cantó un fragmento de ‘Monotonía’, sencillo que lanzará la próxima semana.

La artista colombiana cantó las únicas frases que se conocen del sencillo: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía… Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía… Yo sabía que esto pasaría", palabras que generaron múltiples especulaciones, pues muchos dicen que las letras serían una indirecta para su expareja.

La artista barranquillera dio algunas pistas del ritmo que tendría ‘Monotonía’, algunos de sus seguidores apuestan por la bachata, pero otros más osados creen que será más del género urbano. La cantautora colombiana se prepara para el lanzamiento que será el próximo miércoles, 19 de octubre, y que promete ser un éxito mundial.

El corto video publicado en su cuenta oficial de Instagram, se ve a una Shakira en blanco y negro, con las uñas largas pintadas de verde oscuro y con una cara melancólica a punto de llorar, cantando las únicas frases que se conocen de ‘Monotonía’. La publicación ya tiene más de 720.000 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios que resaltan la cara de tristeza y las fibras que mueve la canción.

“Ya no le cantes a ese wey no vale la pena”, “Me vibra el alma, puedo sentir como algunas fibras del corazón se me van desprendiendo” y “Das siempre en el clavo. Se viene un exitoooo”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la cantante barranquillera en esta red social en la que ya tiene más de 76 millones de seguidores.

Shakira ya había publicado lo que sería un adelanto del video oficial de la canción en el que se le ve haciendo mercado con la cara triste. El clip, de pocos segundos y que también está en blanco y negro, fue publicado con un mensaje que dice "Se volvió rutinario".

