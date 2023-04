“Si no la doy, prefiero renunciar”: Sara puso en duda su continuidad en el Desafío The Box

En un nuevo capítulo del Desafío The Box y luego de la eliminación del equipo Omega, surgieron nuevas tensiones. En esta ocasión dos integrantes del equipo Beta manifestaron que no descartan la posibilidad de abandonar la competencia.

Esto se da luego de que en varias pruebas el rendimiento de algunos integrantes no fuera el mejor, lo que provocó ciertos encontrones entre los mismos participantes.

“El grupo me encanta, la energía es muy chévere, pero si yo veo que en el grupo no la doy, yo les digo hasta luego, no los quiero perjudicar y me voy, renuncio”, comentó Sara manifestando que no descarta la opción de retirarse del Desafío debido a su rendimiento,

Las palabras de Sara surgieron en medio de una conversación que tuvo con Escudero, quien debido a la fusión es nuevo integrante del equipo Beta. Él no dudó en responderle que también tenía las mismas intenciones de abandonar la competencia.

Publicidad

“Yo a veces siento que no estoy en condiciones físicas. Yo haría lo mismo que tú, esta gente es complicada. Esperemos a ver cómo nos va (…) Hay que tratar de tener una buena convivencia con ellos”, fue la respuesta de Escudero, uniéndose a la posibilidad de abandonar la competencia.

Sin duda, esto generó que los integrantes de los equipos se reunieran para conversar con los nuevos integrantes. Esto para que se conocieran mejor.

Luego, en medio de una competencia se enfrentaron por primera vez en la segunda etapa del Desafío, esto en la competencia de servicios.

Publicidad

Los que logaron obtener todos los beneficios fue el equipo Gamma, seguidos de Beta y para tristeza de los morados, Alpha no logró obtener ningún privilegio.

Le puede interesar: 'Historias detrás de la historia'