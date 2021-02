Si uno ve a La Liendra en moto en la calle piensa: se la robó o me va a atracar, dice Mateo Carvajal

En un video en Instagram, con el juego preguntas y respuestas, Mateo Carvajal, quien ganó el Desafío Súper Humanos en 2017, expresó que no sale a ‘rodar’ en la moto con ‘La Liendra’ porque tiene sus reparos respecto a su apariencia.

“Vi que La Liendra estaba estrenando moto, una chimba, pero si uno lo ve por la calle uno dice: ‘o se la robó o me va a atracar”, expresó.

El comentario desató diversas reacciones entre los usuarios de la red social. Muchos lo han tomado como una broma, ya que Mateo y La Liendra son muy amigos.

“No veo fallas en su lógica”, “se tenía que decir y se dijo”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros usuarios no lo encontraron muy apropiado.

Publicidad

“A mí me da más miedo ver en la calle ese tipo lleno de tatuajes!”, “Yo no le veo lógica al comentario de este man que se cree yo no sé qué era lindo pero con esos tatuajes la embarro”, comentan los usuarios de Instagram.