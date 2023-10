Silvestre Dangond reapareció con foto que preocupó a fanáticos por su aspecto físico

Silvestre Dangond, reconocido cantante colombiano y querido por miles de fanáticos en todo el mundo, ha regresado a la escena pública después de varios meses de ausencia. Sin embargo, su aspecto físico en una reciente fotografía ha generado preocupación entre sus seguidores.

Dangond, conocido por su exitosa carrera musical, ha experimentado un deterioro en su salud mental en los últimos tiempos. A finales del 2022, el artista anunció su retiro temporal de los escenarios para enfocarse en su recuperación tanto mental como física, alegando no estar en condiciones de mantener el ritmo de vida que llevaba.

Tras meses de silencio mediático, Silvestre compartió una imagen desde su avión privado en sus redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el entorno lujoso, sino su apariencia. El cantante lucía una gorra hacia atrás, un cabello notablemente más largo que cubría gran parte de su cabeza y una notable pérdida de peso, lo que suscitó inquietudes entre sus seguidores.

Reacciones por foto de Silvestre Dangond

En las redes sociales, algunos usuarios no tardaron en expresar comentarios jocosos y comparaciones, sugiriendo que la imagen no reflejaba al auténtico Silvestre Dangond. "Se envejeció y ese look no le luce para nada", "parece la tía Silvestre", "está asistiendo al mismo restaurante donde va Marc Anthony, ya casi se parecen", "Charlie, el de la fábrica de chocolate", "parece que salió de la picota", fueron algunas de las observaciones vertidas por los internautas.

A pesar de las críticas desfavorables, hubo quienes salieron en defensa del artista, argumentando que nadie debería ser objeto de burlas por su apariencia física, especialmente cuando se sabe que está atravesando un momento complicado en su vida.

Al inal, la comunidad de seguidores de Silvestre Dangond permanece atenta a sus futuras publicaciones, con la esperanza de ver al artista recuperado y fortalecido en todos los aspectos de su vida.

