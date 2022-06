Solo para fanáticos: los éxitos con los que BTS se convirtió en un fenómeno mundial

Los integrantes del grupo surcoreano BTS , máximos representantes del fenómeno musical K-Pop, anunciaron el martes su separación temporal tras nueve años de carrera conjunta, esto con el fin de centrarse en sus carreras individuales.

"Vamos a tomar una pausa ahora", afirmó Suga, uno de los miembros de la banda, durante una conversación con sus compañeros que fue transmitida por YouTube como parte de las celebraciones del BTS FESTA, un evento anual dedicado a sus fans.

RM, otro de los integrantes, atribuyó la necesidad de ese descanso al agotamiento derivado del ritmo de producción constante, que ha convertido a BTS en una de las bandas más escuchadas internacionalmente, con una enorme base de fans que se agrupan bajo el emblema " BTS ARMY" (el ejército de BTS, en inglés).

A pesar del impacto de la noticia en la industria musical, un representante Big Hit Music, la empresa detrás del grupo, ha matizado a los medios de comunicación que se tomarán un tiempo "para explorar proyectos en solitario", pero seguirán en activo como banda bajo "diferentes formatos".

Al margen de la confusión generada, el vídeo de la cena de aniversario ha deparado tristeza y alegría al mismo tiempo entre el ARMY, el grupo oficial de seguidores de la banda.

Alegría porque, como han comentado muchas fans en redes como Weverse, los siete podrán tomarse un descanso y dejar de dedicarse en cuerpo y alma a algo que, según apuntaron varios miembros, parece haber dejado de hacerles felices.

¿Cuáles son los éxitos de BTS?

La banda surcoreana BTS publicó hace poco "Proof", su primera antología, compuesta por 48 cortes repartidos en tres discos que recorren la carrera del grupo, y que incluye además tres nuevos sencillos.

En las pistas recopiladas en "Proof" se encuentran los principales singles de la banda lanzados desde aquel el 11 de junio de 2013, algunos remasterizados o en versiones inéditas; más los nuevos temas "Yet to come (The most beautiful moment)", "Run BTS" y "For youth".



No More Dream

Blood Sweat & Tears

Boy With Luv

DNA

Idol

Fake Love

Butter

